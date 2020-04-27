Тернопільщина: 10 смертей від COVID-19, чоловік на обсервації покінчив життя самогубством

В області виявлено 612 випадків захворювання коронавірусом

Фото з відкритих джерел

В області виявлено 612 випадків захворювання коронавірусом

У Тернопільській області зафіксовано десять летальних випадків від коронавірусу. Один із пацієнтів, який повернувся з-за кордону і перебував в обсервації, покінчив життя самогубством.

Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.

Тернополянин 14 квітня повернувся з Польщі. Протягом двох років він майже весь час жив за кордоном. Під час спілкування з представниками мобільної групи погодився з проходженням обов’язкової обсервації та поводив себе спокійно, безконфліктно. 20 квітня потрапив на обсервацію у міську лікарню №3.

Симптомів коронавірусу у чоловіка не було, тричі на день він вимірював температуру тіла, не скаржився на самопочуття.

Чоловіку 39 років, одружений, виховував 4 дітей. Ніхто не приносив йому у лікарню передач, тричі на день отримував лікарняне харчування. У палаті, в якій він жив сам, був індивідуальний санвузол і балкон.

Увечері, 24 квітня, чоловік зачинився у палаті. На вечірньому обході медики не змогли відчинити двері, тому викликали поліцію. У палаті виявили людину без ознак життя. Він покінчив життя самогубством.

Обставини та причини смерті чоловіка встановлюють правоохоронці. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією "самогубство".

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 27 квітня на Тернопільщині 612 випадків COVID-19.

175– жителі Монастириського району.

110– жителі Кременецького району.

67 – жителі Шумського району.

61 – жителі Бучацького району.

44 – жителі міста Тернополя.

38 – жителі Заліщицького району.

37 – жителі Чортківського району.

23 – жителі Козівського району.

12– жителі Борщівського району.

9 – жителі Теребовлянського району.

7– жителі Збаразького району.

7– жителі Лановецького району.

6 – жителі Тернопільського району.

5 – жителі Підгаєцького району.

5 – жителі Гусятинського району.

2 – жителі Бережанського району.

2 – жителі Зборівського району.

2 – жителі Підволочиського району.

В Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.