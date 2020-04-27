Тернопільщина: 10 смертей від COVID-19, чоловік на обсервації покінчив життя самогубством
У Тернопільській області зафіксовано десять летальних випадків від коронавірусу. Один із пацієнтів, який повернувся з-за кордону і перебував в обсервації, покінчив життя самогубством.
Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.
Тернополянин 14 квітня повернувся з Польщі. Протягом двох років він майже весь час жив за кордоном. Під час спілкування з представниками мобільної групи погодився з проходженням обов’язкової обсервації та поводив себе спокійно, безконфліктно. 20 квітня потрапив на обсервацію у міську лікарню №3.
Симптомів коронавірусу у чоловіка не було, тричі на день він вимірював температуру тіла, не скаржився на самопочуття.
Чоловіку 39 років, одружений, виховував 4 дітей. Ніхто не приносив йому у лікарню передач, тричі на день отримував лікарняне харчування. У палаті, в якій він жив сам, був індивідуальний санвузол і балкон.
Увечері, 24 квітня, чоловік зачинився у палаті. На вечірньому обході медики не змогли відчинити двері, тому викликали поліцію. У палаті виявили людину без ознак життя. Він покінчив життя самогубством.
Обставини та причини смерті чоловіка встановлюють правоохоронці. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією "самогубство".
ТЕРНОПОЛЯНИН, ЯКИЙ НЕЩОДАВНО ПОВЕРНУВСЯ З-ЗА КОРДОНУ, ПОКІНЧИВ ЖИТТЯ САМОГУБСТВОМ Тернополянин 14 квітня повернувся з...Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Субота, 25 квітня 2020 р.
Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 27 квітня на Тернопільщині 612 випадків COVID-19.
- 175– жителі Монастириського району.
- 110– жителі Кременецького району.
- 67 – жителі Шумського району.
- 61 – жителі Бучацького району.
- 44 – жителі міста Тернополя.
- 38 – жителі Заліщицького району.
- 37 – жителі Чортківського району.
- 23 – жителі Козівського району.
- 12– жителі Борщівського району.
- 9 – жителі Теребовлянського району.
- 7– жителі Збаразького району.
- 7– жителі Лановецького району.
- 6 – жителі Тернопільського району.
- 5 – жителі Підгаєцького району.
- 5 – жителі Гусятинського району.
- 2 – жителі Бережанського району.
- 2 – жителі Зборівського району.
- 2 – жителі Підволочиського району.
В Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.
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