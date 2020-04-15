В Україні за час карантину безробіття зросло майже в 10 разів
"Кількість безробітних, зареєстрованих зараз, збільшується і різко зросла майже в десять разів у порівнянні з тією кількістю, яка була перед введенням карантину, в дні перед введення карантину", - прокоментував прем'єр-міністр на засіданні уряду, передає RegioNews.
Він наголошує, що програма допомоги втратившим роботу підприємцям зараз допрацьовується.
У свою чергу, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що порядок по фінансуванню тимчасового безробіття буде винесено на наступне засідання уряду.
Нагадаємо, кабінет міністрів України почав розробку плану виходу з економічної кризи, викликаного пандемією коронавірусу.
Як повідомлялось раніше, уряд України уточнив перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину та категорії громадян 60 років і більше, які не підлягають самоізоляці.
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