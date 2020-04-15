Смерть директора ринку в Запоріжжі: люди бояться за своє здоров'я
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на соцмережі.
Люди стурбовані, тому що на ринках не дотримуються карантинних заходів і ризик заразитися коронавірусом збільшується.
Ще 21 березня, коли був введений карантин, на ринку, поліція виявила два працюючих кіоски. Директор всіляко заважав поліцейським документувати порушення. Пізніше з'ясувалося, що 65-річний чоловік хворий на Covid-19. За цей час він контактував з багатьма людьми і міг заразити десятки покупців .
Померлий чоловік очолював Космічний ринок у Комунарському районі, що входить в структуру комунального підприємства "Запоріжринок". Загалом до підприємства входить вісім ринків.
Проте всі ринки повинні закрити. Така ініціатива йде від головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшко, який вирішив відмінити власну постанову, якою при певних умовах дозволялася робота ринків під час карантину. Офіційна причина такого рішення – масові порушення карантинних заходів.
Варто нагадати, що у Запоріжжі від ускладнень пневмонії помер 65-річний чоловік – директор ринку, у якого раніше діагностували коронавірус.
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