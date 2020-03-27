В Тернопольской области дочь сама похоронила умершего от COVID-19 отца

Вчера тело умершего из Тернопольской городской инфекционной больницы просто выдали родственникам для захоронения

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Вчера тело умершего из Тернопольской городской инфекционной больницы просто выдали родственникам для захоронения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Овод.

Количество инфицированных коронавирусом в Тернопольской области возросло до 24 больных, из них 9-ро это медики из Монастыриски райбольницы и один умерший — 68-летний мужчина.

Тело умершего просто выставили в коридор.

"Нам выдали отца в черном пакете. Папа был тяжелый. Мой муж тянул пакет по земле, он оборвался в руках. Это было что-то страшное. Никто не вышел даже в гроб тело поставить”, – рассказывает дочь 68-летнего пенсионера Ольга Тутова.

Черный пакет с телом еле поставили в гроб. А вот поднять гроб, чтобы занести в машину – не смогли.

"Она была очень тяжелая. Мы просили помощи — никто не реагировал. Мы ту гроб тянем по асфальту, доски рассыпаются. К нам вышли на помощь только после того, как мы позвонили к главному врачу инфекционной больницы. Вышел мужчина полностью одетый в защитный костюм, и начал упрекать нас, что не мы, родственники, должны этим заниматься, а санэпидемслужба”, – добавляет Ольга.

Дочь умершего вместе с мужем транспортировали тело отца в родное село своим бусом. Гроб вынесли, машину продезинфицировали самостоятельно.

Похоронили 68-летнего мужчину того же дня в селе Ковалевка. Никто из односельчан не захотел помочь, могилу копали зять, сельский голова Ковалевки, городской глава Монастыриска и его заместитель.

Сейчас в области нет разработанного алгоритма действий и процедуры как должно происходить захоронение людей, умерших от коронавируса.

На Тернопольщине 26 случаев COVID-19, среди них ребенок 11 лет. 23 больных с Монастыриского района.

Умершую от коронавируса в Ровенской области хоронили традиционно, потому что врачи не предупредили родственников об опасности. Другие инфицированные жители села Тынное в Ровенской области ходили в одну церковь на богослужение. Сейчас эпидемиологи должны отследить сотни контактных лиц. Село закрыли, установив блокпосты.

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