В Тернополе УГКЦ отдала свои помещения для помощи медикам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Тернопольско-Зборовской архиепархии.
Настоятель собора о. Орест Павлиский предоставил катехизические помещения в распоряжение инициативной группы молодых тернопольских блогеров, которые самоорганизовались в сообщество @coronavirus.ternopil и запустили в социальной сети Instagram благотворительный флешмоб под лозунгом #нікоронавірусу.
За несколько дней молодым людям удалось собрать около 250 000 гривен, за которые они закупили средства индивидуальной защиты и медицинские средства первой необходимости для больниц города.
Волонтеры направили большое количество медицинских масок и перчаток на нужды священнослужителей и верующих приходов УГКЦ города Тернополя и МДЦ "Зарваница".
В воскресенье, 22 марта, Глава и Отец УГКЦ Блаженнейший Святослав заверил, что при необходимости храмы УГКЦ и их помещения станут "церковными госпиталями" для помощи медикам во время эпидемии.
Напомним, не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавирус . Во время карантина христианам советуют воздерживаться от физического контакта с иконами и при признаках болезни не посещать храмы.
Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковск. Богослужения можно посмотреть на YouTube канале, Facebook странице, послушать по радио или посмотреть на местном телеканале.
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