В Тернополе УГКЦ отдала свои помещения для помощи медикам

Архикафедральный собор УГКЦ Тернополя стал местом сбора и распределения медицинских средств для больниц города

Фото: УГКЦ

Архикафедральный собор УГКЦ Тернополя стал местом сбора и распределения медицинских средств для больниц города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Тернопольско-Зборовской архиепархии.

Настоятель собора о. Орест Павлиский предоставил катехизические помещения в распоряжение инициативной группы молодых тернопольских блогеров, которые самоорганизовались в сообщество @coronavirus.ternopil и запустили в социальной сети Instagram благотворительный флешмоб под лозунгом #нікоронавірусу.

За несколько дней молодым людям удалось собрать около 250 000 гривен, за которые они закупили средства индивидуальной защиты и медицинские средства первой необходимости для больниц города.

Волонтеры направили большое количество медицинских масок и перчаток на нужды священнослужителей и верующих приходов УГКЦ города Тернополя и МДЦ "Зарваница".

В воскресенье, 22 марта, Глава и Отец УГКЦ Блаженнейший Святослав заверил, что при необходимости храмы УГКЦ и их помещения станут "церковными госпиталями" для помощи медикам во время эпидемии.

Напомним, не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавирус . Во время карантина христианам советуют воздерживаться от физического контакта с иконами и при признаках болезни не посещать храмы.

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