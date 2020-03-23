На Тернопільщині провідника підозрюють у розкраданні дизпалива
У провідника залізниці вилучили понад 800 літрів дизпалива, інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Тернопільській області.
Правоохоронці отримали інформацію про зберігання в гаражному кооперативі на вулиці Лесі Українки в Тернополі краденого дизельного пального.
44-річний тернополянин доправив до гаражного приміщення ємності з пальним. У багажнику його пікапа було вісім каністр по тридцять літрів кожна.
Наповнені дизельним пальним каністри знайшли також у гаражі. Загалом вилучено та накладено арешт на 32 каністри, у яких понад 800 літрів пального.
Чоловік пояснив, пальне він купив і зберігав для власних потреб. Правоохоронці володіють інформацією, що паливо було викрадено з тепловоза на станції Буцнів Тернопільського району, а сам чоловік працює провідником на залізниці.
Автомобіль "Нісан" вилучено та поміщено на арешт майданчик. Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за частиною 1 статті 185 ККУ та обрання міри запобіжного заходу.
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