В Тернопольской области проводника подозревают в хищении дизтоплива
У проводника железной дороги изъяли более 800 литров дизтоплива, передает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители получили информацию о хранении в гаражном кооперативе на улице Леси Украинки в Тернополе краденого дизельного топлива.
44-летний тернопольчанин доставил к гаражного помещения емкости с горючим. В багажнике его пикапа было восемь канистр по тридцать литров каждая.
Наполненные дизельным топливом канистры нашли и в гараже. Всего изъято и арестовано 32 канистры, в которых более 800 литров топлива.
Мужчина объяснил, топливо он купил и хранил для собственных нужд. Правоохранители владеют информацией, что топливо было похищено с тепловоза на станции Буцнив Тернопольского района, а сам мужчина работает проводником на железной дороге.
Автомобиль "Ниссан" изъят и помещен на арест площадку. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения по части 1 статьи 185 УК Украины и избрания меры пресечения.
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