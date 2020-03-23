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23 марта 2020, 17:21

В Тернопольской области проводника подозревают в хищении дизтоплива

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23 марта 2020, 17:21
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Правоохранители подозревают, что дизельное топливо было похищено с тепловоза на станции Буцнив
Фото: Полиция Тернопольской области
Правоохранители подозревают, что дизельное топливо было похищено с тепловоза на станции Буцнив

У проводника железной дороги изъяли более 800 литров дизтоплива, передает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители получили информацию о хранении в гаражном кооперативе на улице Леси Украинки в Тернополе краденого дизельного топлива.

44-летний тернопольчанин доставил к гаражного помещения емкости с горючим. В багажнике его пикапа было восемь канистр по тридцать литров каждая.

Наполненные дизельным топливом канистры нашли и в гараже. Всего изъято и арестовано 32 канистры, в которых более 800 литров топлива.

Мужчина объяснил, топливо он купил и хранил для собственных нужд. Правоохранители владеют информацией, что топливо было похищено с тепловоза на станции Буцнив Тернопольского района, а сам мужчина работает проводником на железной дороге.

Автомобиль "Ниссан" изъят и помещен на арест площадку. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения по части 1 статьи 185 УК Украины и избрания меры пресечения.

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