В Тернополе установили пункты пропуска
Решением оперативного штаба и комиссии по чрезвычайным ситуациям на всех въездах и выездах из Тернополя обустроили контрольно-пропускные пункты для противодействия распространению COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
На постах работают представители патрульной полиции, главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, работники ГСЧС, служащие Нацгвардии, которые будут проводить температурный скрининг, предоставлять советы, а при необходимости – направят в больницу. Ограничения и запрета въезда в город легковым транспортным средствам на это время не будет.
Пункты функционируют:
- Пост (а/д М-19, ул. 15 Апреля)
- Пост (а/д перекресток ул. Купчинского и ул. Королева)
- Пост (а/д М-12, за Збаражским кольцом)
- Пост (а/д выезд из с. Большие Рощи)
- Пост (а/д М-19, ул. Микулинецкая, напротив ресторана "Шинок")
- Пост (а/д выезд из с. Петриков, возле маркета "АТБ")
- Пост (а/д М-12, сервисный центр МВД)
- Пост (а/д М-09, возле автозаправки "Автотехсервис")
- Пост (а/д перекресток с. Белая, Бродовское перекресток)
- Пост (а/д выезд ул. Текстильная на Объездную)
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