14:24  23 марта
В Минздраве объяснили, в каких случаях "скорая" таки будет делать тесты на коронавирус
14:39  23 марта
Covid-19 в Раде: теперь проверяется нардеп из "Слуги народа"
12:43  23 марта
В Киеве за сутки зафиксировали еще 14 случаев коронавируса - Кличко
UA | RU
UA | RU
23 марта 2020, 10:52 7

В Тернополе установили пункты пропуска

Читайте також
українською мовою
23 марта 2020, 10:52 7
Читайте також українською мовою
С 23 марта в Тернополе установили 10 контрольно-пропускных пунктов для противодействия COVID-19
Фото иллюстративное
С 23 марта в Тернополе установили 10 контрольно-пропускных пунктов для противодействия COVID-19

Решением оперативного штаба и комиссии по чрезвычайным ситуациям на всех въездах и выездах из Тернополя обустроили контрольно-пропускные пункты для противодействия распространению COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

На постах работают представители патрульной полиции, главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, работники ГСЧС, служащие Нацгвардии, которые будут проводить температурный скрининг, предоставлять советы, а при необходимости – направят в больницу. Ограничения и запрета въезда в город легковым транспортным средствам на это время не будет.

Пункты функционируют:

  1. Пост (а/д М-19, ул. 15 Апреля)
  2. Пост (а/д перекресток ул. Купчинского и ул. Королева)
  3. Пост (а/д М-12, за Збаражским кольцом)
  4. Пост (а/д выезд из с. Большие Рощи)
  5. Пост (а/д М-19, ул. Микулинецкая, напротив ресторана "Шинок")
  6. Пост (а/д выезд из с. Петриков, возле маркета "АТБ")
  7. Пост (а/д М-12, сервисный центр МВД)
  8. Пост (а/д М-09, возле автозаправки "Автотехсервис")
  9. Пост (а/д перекресток с. Белая, Бродовское перекресток)
  10. Пост (а/д выезд ул. Текстильная на Объездную)

Напомним, в Тернополе приостановили движение общественного транспорта. С 23 марта будут курсировать только спецрейсы.

В Тернопольской области священник стал первым зараженным Сovid-19.

В Тернополе закрыли рынки, в том числе продуктовые. С 20 марта все рынки в городе закрыты на карантин.


коронавирус карантин Тернополь
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 марта 2020, 15:50
Коронавирус: пациент номер два сдал первый отрицательный тест
23 марта 2020, 10:33
В Тернополе приостановили движение общественного транспорта
23 марта 2020, 10:31
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 марта 2020, 15:50
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Андрей Смолий
Геннадий Москаль
Ульяна Супрун
Все блоги »
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »