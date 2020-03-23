В Тернополе установили пункты пропуска

С 23 марта в Тернополе установили 10 контрольно-пропускных пунктов для противодействия COVID-19

Фото иллюстративное

С 23 марта в Тернополе установили 10 контрольно-пропускных пунктов для противодействия COVID-19

Решением оперативного штаба и комиссии по чрезвычайным ситуациям на всех въездах и выездах из Тернополя обустроили контрольно-пропускные пункты для противодействия распространению COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

На постах работают представители патрульной полиции, главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, работники ГСЧС, служащие Нацгвардии, которые будут проводить температурный скрининг, предоставлять советы, а при необходимости – направят в больницу. Ограничения и запрета въезда в город легковым транспортным средствам на это время не будет.

Пункты функционируют:

Пост (а/д М-19, ул. 15 Апреля) Пост (а/д перекресток ул. Купчинского и ул. Королева) Пост (а/д М-12, за Збаражским кольцом) Пост (а/д выезд из с. Большие Рощи) Пост (а/д М-19, ул. Микулинецкая, напротив ресторана "Шинок") Пост (а/д выезд из с. Петриков, возле маркета "АТБ") Пост (а/д М-12, сервисный центр МВД) Пост (а/д М-09, возле автозаправки "Автотехсервис") Пост (а/д перекресток с. Белая, Бродовское перекресток) Пост (а/д выезд ул. Текстильная на Объездную)

Напомним, в Тернополе приостановили движение общественного транспорта. С 23 марта будут курсировать только спецрейсы.

В Тернопольской области священник стал первым зараженным Сovid-19.

В Тернополе закрыли рынки, в том числе продуктовые. С 20 марта все рынки в городе закрыты на карантин.