За какие услуги в Тернополе можно оплатить онлайн: номера, адреса, ссылки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
Перечень ресурсов и телефонов ниже.
Подать электронное обращение или электронный запрос в Тернопольский городской совет можно через официальный сайт https://ternopilcity.gov.ru/
Потребители услуг КП "
Подать показатели счетчиков в КП "Тернопольводоканал" потребители могут через пункты приема платежей. По номерам телефонов 51-97-51, 0-800-509-909. Или же через сайты: http://www.vodokanal.te.ua, http://www.eps.te.ua http://
Подать показатели счетчиков в КП "Тернопольгоргаз" можно по номерам 56-14-00 - круглосуточно, 52-46-
Центр предоставления административных услуг
· зал 1 - сектор предоставления административных услуг – 404190,
· зал 2 - сектор разрешительных процедур – 404192, 404038,
· зал 3 – сектор предоставления неадминистративных услуг – 404193, 404039).
Показатели электросчетчика в ОАО "Тернопольоблэнерго" можно передавать:
- через Viber-чат https://www.toe.com.ua/index.php/podaty-pokaznyk-cherez-viber
- в колл-центр по круглосуточному бесплатному номеру телефона 0-800-50-90-40;
- на веб-сайте ОАО "Тернопольоблэнерго" (https://my.toe.com.ua – сервис "Личный кабинет";
- на веб-сайте ОАО "Тернопольоблэнерго" (www.toe.com.ru) в разделе "Подача показателя";
- по телефонам абонентского отдела РЭС;
- показатель передать контроллеру по телефону;
- через ящик РЕМ.
Напомним, Тернополь запретил ввоз товаров из Черновицкой и Житомирской областей. С 17 марта в Тернополе вводят ограничения на работу заведений общественного питания, массовых мероприятий с участием 10 человек и больше и тому подобное.
В Тернополе выделили 2,5 миллиона на противодействие распространения COVID-19. За эти средства приобретут аппарат искусственной вентиляции легких.
Тернополь приобрел тест-системы для выявления коронавируса. Такие тесты помогут оказать своевременное лечение и остановить распространение вируса.
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