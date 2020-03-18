За какие услуги в Тернополе можно оплатить онлайн: номера, адреса, ссылки

В Тернополе подать показатели, получить информацию о состоянии расчетов или заказать услугу на сайте городского совета, предприятия, организации можно онлайн или по телефону

Фото иллюстративное

В Тернополе подать показатели, получить информацию о состоянии расчетов или заказать услугу на сайте городского совета, предприятия, организации можно онлайн или по телефону

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