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18 марта 2020, 15:57

За какие услуги в Тернополе можно оплатить онлайн: номера, адреса, ссылки

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18 марта 2020, 15:57
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В Тернополе подать показатели, получить информацию о состоянии расчетов или заказать услугу на сайте городского совета, предприятия, организации можно онлайн или по телефону
Фото иллюстративное
В Тернополе подать показатели, получить информацию о состоянии расчетов или заказать услугу на сайте городского совета, предприятия, организации можно онлайн или по телефону

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Перечень ресурсов и телефонов ниже.

Подать электронное обращение или электронный запрос в Тернопольский городской совет можно через официальный сайт https://ternopilcity.gov.ru/municipal-data-map/

Потребители услуг КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго" могут получить информацию о состоянии расчетов и подать показатели счетчиков дистанционно по номерам: (0948)40-15-78; (0948)40-15-87; (0948)40-15-79, обслуживание счетчиков (0352) 25-14-41. Через личный кабинете на сайте предприятия https://teplo.te.ru/ и электронную почту zvern.kptmtke@ukr.net

Подать показатели счетчиков в КП "Тернопольводоканал" потребители могут через пункты приема платежей. По номерам телефонов 51-97-51, 0-800-509-909. Или же через сайты: http://www.vodokanal.te.ua, http://www.eps.te.ua http://www.oplata.te.ua. Заказать работы по поверке счетчика можно по телефонам 43-08-11, 43-03-81.

Подать показатели счетчиков в КП "Тернопольгоргаз" можно по номерам 56-14-00 - круглосуточно, 52-46-95, 52-63-78, 52-72-19, 52-71-99, 52-27-30, 52-72-77. На сайте: tmgaz.te.ua , а также через личный кабинет https://gasolina-online.com/

Центр предоставления административных услуг

· зал 1 - сектор предоставления административных услуг – 404190,

· зал 2 - сектор разрешительных процедур – 404192, 404038,

· зал 3 – сектор предоставления неадминистративных услуг – 404193, 404039).

Показатели электросчетчика в ОАО "Тернопольоблэнерго" можно передавать:

  • через Viber-чат https://www.toe.com.ua/index.php/podaty-pokaznyk-cherez-viber
  • в колл-центр по круглосуточному бесплатному номеру телефона 0-800-50-90-40;
  • на веб-сайте ОАО "Тернопольоблэнерго" (https://my.toe.com.ua – сервис "Личный кабинет";
  • на веб-сайте ОАО "Тернопольоблэнерго" (www.toe.com.ru) в разделе "Подача показателя";
  • по телефонам абонентского отдела РЭС;
  • показатель передать контроллеру по телефону;
  • через ящик РЕМ.

Напомним, Тернополь запретил ввоз товаров из Черновицкой и Житомирской областей. С 17 марта в Тернополе вводят ограничения на работу заведений общественного питания, массовых мероприятий с участием 10 человек и больше и тому подобное.

В Тернополе выделили 2,5 миллиона на противодействие распространения COVID-19. За эти средства приобретут аппарат искусственной вентиляции легких.

Тернополь приобрел тест-системы для выявления коронавируса. Такие тесты помогут оказать своевременное лечение и остановить распространение вируса.

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