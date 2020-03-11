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11 березня 2020, 12:34 4

У Тернополі Аграрна партія змінила голову

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11 березня 2020, 12:34 4
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Виконуючим обов'язки голови Тернопільської обласної організації обрано Володимира Мужевича
Володимир Мужевич, фото із Facebook
Виконуючим обов'язки голови Тернопільської обласної організації обрано Володимира Мужевича

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку народного депутата, заступника голови "Аграрної партії України”, колишнього голови Тернопільської обласної партійної організації Аграрної партії Івана Чайківського.

"Сьогодні той день, коли я змушений перегорнути ще одну сторінку свого життя. Я продовжую перебувати у вирі політичного життя України та продовжую залишатися аграрієм (аграрний комітет парламенту зобов’язує). Але відсьогодні взаємовідносини з Аграрною партію я припиняю за власним бажанням", - йдеться в дописі політика.

Він також представив нового керівника. Тож виконуючим обов'язки голови Тернопільської обласної організації став Володимир Мужевич.

Мужевич був керівником апарату обласної організації Аграрної партії України, член політради Аграрної партії України.

Юрист. Навчався у Тернопільському державному технічному університеті ім.І.Пулюя.

Нагадаємо, "УДАР" проведе масштабне оновлення команди до місцевих виборів.


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