У Тернополі Аграрна партія змінила голову
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку народного депутата, заступника голови "Аграрної партії України”, колишнього голови Тернопільської обласної партійної організації Аграрної партії Івана Чайківського.
"Сьогодні той день, коли я змушений перегорнути ще одну сторінку свого життя. Я продовжую перебувати у вирі політичного життя України та продовжую залишатися аграрієм (аграрний комітет парламенту зобов’язує). Але відсьогодні взаємовідносини з Аграрною партію я припиняю за власним бажанням", - йдеться в дописі політика.
Він також представив нового керівника. Тож виконуючим обов'язки голови Тернопільської обласної організації став Володимир Мужевич.
Мужевич був керівником апарату обласної організації Аграрної партії України, член політради Аграрної партії України.
Юрист. Навчався у Тернопільському державному технічному університеті ім.І.Пулюя.
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