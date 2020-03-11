11:01  11 марта
Президент представил нового министра обороны
10:30  11 марта
Коронавирус: Разумков отменил зарубежные командировки нардепов
09:05  11 марта
Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ - Шмыгаль
UA | RU
UA | RU
11 марта 2020, 12:34 7

В Тернополе Аграрная партия сменила председателя

Читайте також
українською мовою
11 марта 2020, 12:34 7
Читайте також українською мовою
Исполняющим обязанности председателя Тернопольской областной организации избран Владимир Мужевич
Владимир Мужевич, фото из Facebook
Исполняющим обязанности председателя Тернопольской областной организации избран Владимир Мужевич

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу народного депутата, заместителя председателя "Аграрной партии Украины”, бывшего председателя Тернопольской областной партийной организации Аграрной партии Ивана Чайкивского.

"Сегодня тот день, когда я вынужден перевернуть еще одну страницу своей жизни. Я продолжаю находиться в водовороте политической жизни Украины и продолжаю оставаться аграрием (аграрный комитет парламента обязывает). Но отныне взаимоотношения с Аграрным партию я прекращаю по собственному желанию", - говорится в сообщении политика.

Он также представил нового руководителя. Исполняющим обязанности председателя Тернопольской областной организации стал Владимир Мужевич.

Мужевич был руководителем аппарата областной организации Аграрной партии Украины, член политсовета Аграрной партии Украины.

Юрист. Учился в Тернопольском государственном техническом университете им.И.Пулюя.

Напомним, "УДАР" проведет масштабное обновление команды к местным выборам.


партии тернопіль партия Тернополь
В Тернополе запретили массовые мероприятия
11 марта 2020, 10:47
Тернополь: чиновник воровал электроэнергию у Укрзализныци для добычи криптовалюты
06 марта 2020, 15:24
В Тернополе 3 миллиона гривен направят на противодействие коронавирусу
05 марта 2020, 18:31
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 марта 2020, 11:45
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »