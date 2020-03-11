В Тернополе Аграрная партия сменила председателя
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу народного депутата, заместителя председателя "Аграрной партии Украины”, бывшего председателя Тернопольской областной партийной организации Аграрной партии Ивана Чайкивского.
"Сегодня тот день, когда я вынужден перевернуть еще одну страницу своей жизни. Я продолжаю находиться в водовороте политической жизни Украины и продолжаю оставаться аграрием (аграрный комитет парламента обязывает). Но отныне взаимоотношения с Аграрным партию я прекращаю по собственному желанию", - говорится в сообщении политика.
Он также представил нового руководителя. Исполняющим обязанности председателя Тернопольской областной организации стал Владимир Мужевич.
Мужевич был руководителем аппарата областной организации Аграрной партии Украины, член политсовета Аграрной партии Украины.
Юрист. Учился в Тернопольском государственном техническом университете им.И.Пулюя.
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