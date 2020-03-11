"УДАР" проведе масштабне оновлення команди до місцевих виборів, - Кличко

Лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко анонсував зміни в партії перед місцевими виборами

Фото: Cторінка Віталія Кличка у Facebook

Лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко анонсував зміни в партії перед місцевими виборами

Про це міський голова Києва розповів в інтерв’ю Бабелю, пише RegioNews.

Він не став називати конкретні прізвища, проте зауважив, що до їхньої команди приєднається "багато нових, ...досвідчених людей".

"Це буде перезавантаження партії, ми однозначно формуватимемо ще потужнішу команду, яка покаже результат", - наголосив Кличко.

"У нас буде масштабне оновлення команди, зробимо велику презентацію. Робота вже почалась, і найближчим часом оголосимо з’їзд. Партія матиме ту саму назву — УДАР", - розповів Кличко.

Водночас, відповідаючи на запитання чи могла б партія стати союзником для влади в регіонах, де у неї немає власних осередків, Кличко зазначив: "Тобто червоне із зеленим — такого кольору у нас прапор буде? Гарна ідея, я подумаю над цією пропозицією".