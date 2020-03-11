В Тернополе запретили массовые мероприятия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
С 11 марта 2020 года на территории Тернополя запретили проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и максимально их ограничили на открытых площадках.
Такое решение приняли во время заседания оперативного штаба.
Жителям советуют временно воздержаться от поездок в страны, где есть факты выявления и распространения коронавируса. А тем, которые недавно вернулись из этих стран, ограничить общение и обратиться к семейному врачу.
Предпринимателям и руководителям необходимо организовать работу учреждения так, чтобы ликвидировать очереди, способствовать организации системы электронных платежей, сотрудников с признаками ОРВИ не допускать к работе до полного выздоровления, ограничить командировки сотрудников по Украине и за ее пределами.
В учебных заведениях усилят контроль за проведением противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.
Дополнительно будут проводить дезинфекцию общественного транспорта. В медицинских учреждениях ограничат посещение пациентов, находящихся на лечении.
Напомним, в Тернополе 3 миллиона гривен направят на противодействие коронавируса.
Сегодня Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил зарубежные командировки нардепов.Также при входе в подъезды Верховной Рады разместят средства для дезинфекции рук.
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