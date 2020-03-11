В Тернополе запретили массовые мероприятия

Предпринимателям следует ликвидировать очереди и не допускать сотрудников с признаками ОРВИ к работе, чтобы предотвратить распространение коронавируса

Предпринимателям следует ликвидировать очереди и не допускать сотрудников с признаками ОРВИ к работе, чтобы предотвратить распространение коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

С 11 марта 2020 года на территории Тернополя запретили проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и максимально их ограничили на открытых площадках.

Такое решение приняли во время заседания оперативного штаба.

Жителям советуют временно воздержаться от поездок в страны, где есть факты выявления и распространения коронавируса. А тем, которые недавно вернулись из этих стран, ограничить общение и обратиться к семейному врачу.

Предпринимателям и руководителям необходимо организовать работу учреждения так, чтобы ликвидировать очереди, способствовать организации системы электронных платежей, сотрудников с признаками ОРВИ не допускать к работе до полного выздоровления, ограничить командировки сотрудников по Украине и за ее пределами.

В учебных заведениях усилят контроль за проведением противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

Дополнительно будут проводить дезинфекцию общественного транспорта. В медицинских учреждениях ограничат посещение пациентов, находящихся на лечении.

Напомним, в Тернополе 3 миллиона гривен направят на противодействие коронавируса.

Сегодня Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил зарубежные командировки нардепов.Также при входе в подъезды Верховной Рады разместят средства для дезинфекции рук.