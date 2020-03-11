Кабмін розгляне можливість введення карантину в усіх навчальних закладах країни

Крім того, висока ймовірність заборони масових заходів до стабілізації епідемічної ситуації

Крім того, висока ймовірність заборони масових заходів до стабілізації епідемічної ситуації

Сьогодні Кабмін на засіданні розгляне можливість введення карантину в навчальних закладах і заборони на проведення всіх масових заходів на території всієї України, пише у своєму Telegram – каналі нардеп Олександр Дубінський, передає RegioNews.

Карантин буде оголошений на національному рівні, після цього рішення прийматимуть місцеві органи влади. Необхідність карантину пояснюють не лише коронавірусом, але й зростанням захворюваності на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції.

Крім того, місцева влада закликає громадян України відмовитися від поїздок за кордон без нагальної необхідності, а тих, хто повернувся з інших країн, бути свідомими і провести два тижні в самоізоляції, аби не допустити можливе розповсюдження коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що карантин через коронавірус підтримують і в МОЗ.