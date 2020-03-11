Кабмін розгляне можливість введення карантину в усіх навчальних закладах країни
Сьогодні Кабмін на засіданні розгляне можливість введення карантину в навчальних закладах і заборони на проведення всіх масових заходів на території всієї України, пише у своєму Telegram – каналі нардеп Олександр Дубінський, передає RegioNews.
Карантин буде оголошений на національному рівні, після цього рішення прийматимуть місцеві органи влади. Необхідність карантину пояснюють не лише коронавірусом, але й зростанням захворюваності на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції.
Крім того, місцева влада закликає громадян України відмовитися від поїздок за кордон без нагальної необхідності, а тих, хто повернувся з інших країн, бути свідомими і провести два тижні в самоізоляції, аби не допустити можливе розповсюдження коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що карантин через коронавірус підтримують і в МОЗ.
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