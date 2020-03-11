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11 березня 2020, 10:07 7

МОЗ не указ: житомирські чиновники у масках перевіряли комунальників

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11 березня 2020, 10:07 7
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Чиновники житомирської мерії провели рейд комунальними підприємствами та перевірили, чи дотримуються там профілактичних заходів
Фото: 1.ZT.ua
Чиновники житомирської мерії провели рейд комунальними підприємствами та перевірили, чи дотримуються там профілактичних заходів

Про це пише 1zt.ua, пише RegioNews.

Попри заклики МОЗ не носити без потреби маски, усі представники влади в масках перевіряли КП "Житомиртеплокомуненерго", ПП "КВЖРЕП №8 та КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" на наявність плакатів із роз’яснювальною інформацією про коронавірус.

"Виявили незначні недоліки, але в цілому підприємства дотримуються заходів передбачених протиепідемічним планом. Ми продовжимо перевірки не лише комунальних установ та підприємств, бо безпека наших громадян – головне. Сподіваємося на розуміння", - наголосив заступник міського голови Сергій Кондратюк.


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