МОЗ не указ: житомирські чиновники у масках перевіряли комунальників
Чиновники житомирської мерії провели рейд комунальними підприємствами та перевірили, чи дотримуються там профілактичних заходів
Чиновники житомирської мерії провели рейд комунальними підприємствами та перевірили, чи дотримуються там профілактичних заходів
Про це пише 1zt.ua, пише RegioNews.
Попри заклики МОЗ не носити без потреби маски, усі представники влади в масках перевіряли КП "Житомиртеплокомуненерго", ПП "КВЖРЕП №8 та КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" на наявність плакатів із роз’яснювальною інформацією про коронавірус.
"Виявили незначні недоліки, але в цілому підприємства дотримуються заходів передбачених протиепідемічним планом. Ми продовжимо перевірки не лише комунальних установ та підприємств, бо безпека наших громадян – головне. Сподіваємося на розуміння", - наголосив заступник міського голови Сергій Кондратюк.
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- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
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