На Тернопільщині люди привласнили частину земель недіючого аеропорту

Жителі села Смиківці Тернопільського району зайняли землі колишнього аеропорту, облаштувавши там сади, грядки і будинки

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Жителі села Смиківці Тернопільського району зайняли землі колишнього аеропорту, облаштувавши там сади, грядки і будинки

Про це інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Тернопільській області.

Жителі села Смиківці Тернопільського району, що мають наділи по сусідству з недіючим аеропортом, без жодних рішень та погоджень змінили межі своїх володінь. На самовільно захоплених ділянках облаштували сади, грядки, а дехто звів споруди та огородив.

Незаконно захоплено 0, 369 гектарів земель недіючого летовища. Збитки оцінюють у десятки тисяч гривень.

"Відомості внесено до ЄРДР і додатково кваліфіковано частиною 2 статті 197-1 Кримінального кодексу. Чотирнадцять жителів села Смиківці збільшили свої наділи за рахунок земель аеропорту, в тому числі тих, що належать до охоронних", - розповів начальник Тернопільського відділу поліції Володимир Гарасимів.



Обвинувальний акт щодо одного з підозрюваних скеровано до суду, ще одне кримінальне провадження на стадії досудового розслідування. За дванадцятьма іншими тривають перевірки.

Нагадаємо, у Тернопільській області затримали жінку, яка вербувала дівчат для сексуальної експлуатації. Обвинувачена запропонувала двом дівчатам у скрутному матеріальному становищі "високооплачувану" роботу у європейській країні.