На Тернопільщині затримали жінку, яка вербувала дівчат для сексуальної експлуатації

Обвинувачена запропонувала двом дівчатам у скрутному матеріальному становищі "високооплачувану" роботу у європейській країні

Обвинувачена запропонувала двом дівчатам у скрутному матеріальному становищі "високооплачувану" роботу у європейській країні

Як інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Тернопільській області, на лаві підсудних опинилася 29-річна жителька одного із райцентрів Тернопільщини.

Її обвинувачують у вербуванні та сприянні у відправленні двох дівчат за кордон для сексуальної експлуатації.



У ході досудового розслідування було встановлено, що обвинувачена запропонувала дівчатам, які перебували у скрутному матеріальному становищі, високооплачувану роботу в одній із європейських країн.

Зловмисниця фінансово допомогла потерпілим оформити документи та переправила їх за кордон. Про справжні наміри "помічниці" дівчата дізналися вже за межами України. Замість очікуваної роботи їм повідомили, що вони мають надавати сексуальні послуги.



Після повернення додому потерпілі звернулися за допомогою до працівників поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваної у торгівлі людьми. Жінці оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 ККУ. На час досудового розслідування суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту.



Обвинувальний акт щодо жінки скерували до суду. За вчинене їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.



