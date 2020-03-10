В Тернопольской области люди присвоили часть земель недействующего аэропорта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Тернопольской области.
Жители села Смиковцы Тернопольского района, имеющие наделы по соседству с неработающим аэропортом, без всяких решений и согласований изменили границы своих владений. На самовольно захваченных участках обустроили сады, грядки, а кое-кто построил сооружения и оградил.
Незаконно захвачено 0, 369 гектаров земель недействующего аэродрома. Убытки оценивают в десятки тысяч гривен.
"Сведения внесены в ЕРДР и дополнительно квалифицировано частью 2 статьи 197-1 Уголовного кодекса. Четырнадцать жителей села Смыковцы увеличили свои наделы за счет земель аэропорта, в том числе тех, которые принадлежат к охранным", - рассказал начальник Тернопольского отдела полиции Владимир Гарасымив.
Обвинительный акт в отношении одного из подозреваемых направлено в суд, еще одно уголовное производство на стадии досудебного расследования. За двенадцатью другими продолжаются проверки.
Напомним, в Тернопольской области задержали женщину, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации. Обвиняемая предложила двум девушкам в затруднительном материальном положении "высокооплачиваемую" работу в европейской стране.
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