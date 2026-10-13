Россия обстреляла 22 населенных пункта Сумщины: травмированы два человека
За прошедшие сутки российские войска совершили 26 обстрелов 22 населенных пунктов Сумской области. В результате вражеских атак травмировались два человека
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
В Глуховской общине в результате ударов российских беспилотников травмировались 57-летний мужчина и 56-летняя женщина. Также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, транспортные средства и объекты инфраструктуры.
В других общинах области зафиксировали следующие разрушения:
- Сумская община – поврежден объект энергетической инфраструктуры.
- Конотопская община – поврежден многоквартирный дом и административное здание.
- Шосткинская община – повреждены жилые дома.
На местах российских атак работали следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия обстрелов.
Напомним, в течение суток российские войска неоднократно атаковали Хмельницкую область ударными беспилотниками. Во время атаки в медицинском учреждении повреждены окна и входная группа. Также получили повреждения автомобили, припаркованные неподалеку.