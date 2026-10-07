У Конотопському районі на Сумщині через детонацію вибухівки загинули двоє підлітків
У Конотопському районі Сумської області загинули двоє 14-річних хлопців. Діти натрапили в полі на вибухонебезпечний предмет, який здетонував
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, хлопці отримали тяжкі поранення внаслідок вибуху та загинули на місці.
"Діти натрапили у полі на вибухонебезпечний предмет. Сталася детонація", — зазначив Григоров.
Обставини трагедії з'ясовуються.
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