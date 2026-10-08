В Сумской области из-за взрыва погибли двое 14-летних парней

Фото: Национальная полиция

На Сумщине в результате детонации взрывоопасного предмета погибли два 14-летних парня. Трагедия произошла в Кролевецкой общине, обстоятельства гибели детей устанавливают правоохранители

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Всего за прошедшие сутки российские войска атаковали 26 населенных пунктов области. Оккупанты применяли ракеты, управляемые авиационные бомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы. В результате атак пострадали шесть человек.

В Сумской общине из-за попадания вражеского БпЛА травмировались 46-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 69 и 49 лет. В медучреждения также обратились две женщины – 26 и 50 лет, которые пострадали 6 октября в результате удара беспилотника по многоэтажке.

В Великописаревской общине в результате удара вражеского дрона ранен 62-летний мужчина.

В результате атак повреждены частные дома, автомобили, объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

По фактам обстрелов следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, вечером 7 октября российские войска атаковали многоэтажный жилой дом в Деснянском районе Киева. Погибли два человека. Еще четыре человека пострадали, в том числе двое детей.