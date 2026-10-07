У Києві російська ракета застрягла прямо посеред будинків
Після обстрілу в столиці знайшли російську ракету. Снаряд застряг, а до того не здетонував
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Боєприпас був вагою близько пів тонни. Ракету знайшли прямо посеред житлових будинків у Дарницькому районі. Правоохоронці разом із рятувальниками та саперами вилучили ракету та її бойову частину. Згодом її знищать на спеціальному полігоні.
Нагадаємо, в Одесі рятувальники та вибухотехніки знешкодили російський безпілотник, який влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15 поверху.
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