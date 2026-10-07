У Києві російська ракета застрягла прямо посеред будинків

Фото: Національна поліція

Після обстрілу в столиці знайшли російську ракету. Снаряд застряг, а до того не здетонував

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Боєприпас був вагою близько пів тонни. Ракету знайшли прямо посеред житлових будинків у Дарницькому районі. Правоохоронці разом із рятувальниками та саперами вилучили ракету та її бойову частину. Згодом її знищать на спеціальному полігоні.

Нагадаємо, в Одесі рятувальники та вибухотехніки знешкодили російський безпілотник, який влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15 поверху.