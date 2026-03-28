Нічний удар по Одесі: загинула людина, 11 поранених, пошкоджено пологовий

Фото: ДСНС Одещини

В Одесі внаслідок російської атаки загинула одна людина, а ще 11 осіб, серед яких є дитина, зазнали травм

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Пошкоджено дах пологового будинку, звідки евакуювали 81 людину.

Крім того, у місті зафіксовані руйнування в багатоквартирних та приватних будинках, а також на території телецентру.

Виникли пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували, попри повторні сигнали повітряної тривоги.

Як уточнив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, пошкоджено понад 10 автомобілів.

У Хаджибейському районі сталися пожежі у квартирах та на даху п'ятиповерхового будинку.

У Київському районі постраждали нежитлові споруди, а в житлових будинках вибито вікна.

Нині на місцях працюють комунальні служби та спецтехніка.

До ліквідації наслідків залучено рятувальників ДСНС, представників Асоціації добровільних пожежників України та рятувально-водолазної служби.

Нагадаємо, 27 березня ворог знову атакував одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання.