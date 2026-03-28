РФ вдарила по Кривому Рогу: загинув 28-річний чоловік

У суботу, 28 березня, під час ранкової атаки на Кривий Ріг загинув 28-річний чоловік. Ще один 50-річний чоловік отримав поранення і перебуває на амбулаторному лікуванні

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, на території якого виникли пожежі.

Окрім того, через влучання у Лозуватській та Зеленодольській громадах пошкоджено приватні будинки.

Зараз на місцях атак працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки ворожих ударів та проводять першочергові слідчі дії.

Ганжа додав, що цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили над Дніпропетровщиною 32 ворожих БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 28 березня росіяни атакували Одесу. Загинула одна людина, а ще 11 осіб зазнали травм, серед них є дитина. У місті зафіксовано влучання в дах будівлі одного з пологових будинків.