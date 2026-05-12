Співачка Христина Соловій зізналась, що до неї залицявся депутат і його син

Співачка Христина Соловій розповіла, що отримувала непристойну пропозицію від депутата. Згодом його син уже намагався з нею "фліртувати"

Це сталось, коли Христина Соловій ще була студенткою. Тоді один із місцевих депутатів зробив їй вкрай непристойну пропозицію.

"Стосунки за гроші – ні, пропонували стосунки за послугу. Це жахлива огидна історія. Вона сталася зі мною у Львові, коли я була студенткою. Але дуже швидко зорієнтувалася, що робити", - згадує артистка.

Згодом вона стала популярною співачкою, і до неї залицявся вже син того самого депутата. Імена артистка не називає.

"А потім я подорослішала, стала відомою. І син цього нахабного депутата залицявся до мене. І я його потролила. Нічого страшного не було, але неприємно", - каже Христина Соловій.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала, що не хоче, щоб її особисте життя було інфоприводом. Адже їй не подобається, що її пісні залишаються поза увагою.