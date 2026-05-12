Манявський скит на Прикарпатті під загрозою руйнування

Фото: Івано-Франківська обласна рада

Манявський скит на Прикарпатті опинилася перед загрозою зникнення. Гірський потік, що протікає поруч, під час паводків агресивно підмиває ґрунт, через що автентичні стіни монастиря XVII століття почали провисати

Про це повідомила Івано-Франківська облрада із посиланням на голову облради Олександра Сича, передає RegioNews .

"Загроза є серйозною. Глибокий гірський потік під час підняття води дедалі більше підмиває та руйнує ґрунт під автентичними стінами. Уже є реальні ознаки того, що стіна монастиря починає провисати, і може статися непоправне”, - зазначив Сич.

За його словами, на нове будівництво берегозакріплювальних споруд біля Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря з обласного бюджету вже скерували майже ₴12 мільйонів. Наразі триває розроблення проєктно-кошторисної документації та проводиться оцінка впливу на довкілля.

"Попередні розрахунки свідчили, що вартість робіт становитиме ₴25-₴30 мільйонів, однак тепер очікуємо, що сума може зрости майже до ₴50 мільйонів. Звичайно, одномоментно виділити такі кошти з обласного бюджету буде складно, однак будемо виходити з наповнення бюджету”, - додав голова облради.

Скит Манявський (Український Афон, Хресто-Воздвиженський чоловічий монастир) - православний монастир, заснований Йовом Княгиницьким та Іваном Вишенським у 1606 році біля села Манява в Івано-Франківській області, пам'ятка архітектури початку XVII століття.

Нагадаємо, що у Львові завершили обстеження ансамблю Бернардинського монастиря XVII століття та житлового будинку, які постраждали внаслідок атаки російських безпілотників.