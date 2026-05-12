У Херсоні російські дрони прицільно атакували двох чоловіків

Херсонська ОВА повідомила:

"Орієнтовно о 12:30 російські окупанти атакували з безпілотника чоловіка у Дніпровському районі Херсона”, - йдеться у повідомленні

Як зазначається, ворог вдарив дроном по 67-річному херсонцю, який йшов вулицею. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг. Бригада "швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Ще близько 13:20 росіяни знову атакували з БпЛА чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Через ворожий удар 40-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. "Швидка” доставила постраждалого до лікарні для надання меддопомоги. Його стан - середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що росіяни увечері 12 травня атакували Кривий Ріг. Дрон влучив у житловий будинок.