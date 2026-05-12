20:50  12 травня
На Львівщині чоловік від гостя отримав ніж у груди
20:21  12 травня
Росіяни скинули авіабомби на цивільних у Дніпропетровській області: є жертви та поранені
19:35  12 травня
На Волині на будівництві укриття для школи "зникли" півтора мільйони
UA | RU
UA | RU
12 травня 2026, 19:35

На Волині на будівництві укриття для школи "зникли" півтора мільйони

12 травня 2026, 19:35
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

На Волині директору ліцею повідомлено про підозру. Йдеться про справу щодо 1,3 мільйона гривень збитків при будівництві укриття

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у зв’язку із необхідністю будівництва укриття для навчального закладу виникла необхідність у проведенні наукових археологічних досліджень. Це пояснюється тим, що територія входила до зони археологічного цінного культурного шару.

У 2023 році директор освітнього закладу уклав два договори зі спеціалізованою науковою установою про виконання досліджень. Проте він не перевірив об'єми виконаних робіт та підписав акти, в яких вказані обсяги не відповідали кошторисним. В результаті ліцей переплатив за роботи понад 1,3 мільйона гривень.

"Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Херсонщині будуть судити директора будівельної компанії, яка реконструювала укриття для медзакладу та, за версією слідства, безпідставно отримала з бюджету понад 6,5 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура розкрадання коштів укриття Волинська область
Відмивання коштів: головному психіатру ЗСУ залишили заставу 24 млн грн
12 травня 2026, 16:01
Схема на 50 млн грн: у Запорізькому виші масово оформлювали "аспірантів"
11 травня 2026, 10:12
На Запоріжжі комбат вимагав з військових по 200 тисяч за "лояльне ставлення"
06 травня 2026, 19:20
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Полтавщині іномарка на смерть збила пенсіонерку
12 травня 2026, 21:45
У Києві бізнесмени організували прибутки на фейковому бронюванні
12 травня 2026, 21:30
Єрмак прокоментував перше судове засідання у своїй справі
12 травня 2026, 21:28
На Житомирщині 18-річний хлопець організував нарко-бізнес
12 травня 2026, 21:15
На Львівщині чоловік від гостя отримав ніж у груди
12 травня 2026, 20:50
Атака на Кривий Ріг: є загиблі, маленькій дитині відірвало ніжку
12 травня 2026, 20:35
Стрілянина в мерії Світловодська: з’явилися подробиці затримання заступника мера за "розбірки" в кабінеті
12 травня 2026, 20:35
Росіяни скинули авіабомби на цивільних у Дніпропетровській області: є жертви та поранені
12 травня 2026, 20:21
Прикордонники показали, як окупанти намагаються ховатись у "зеленці"
12 травня 2026, 19:55
Росіяни за день 50 разів атакували Дніпропетровщину, серед поранених — п’ятеро цивільних
12 травня 2026, 19:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Пекар
Всі блоги »