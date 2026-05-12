На Волині на будівництві укриття для школи "зникли" півтора мільйони
На Волині директору ліцею повідомлено про підозру. Йдеться про справу щодо 1,3 мільйона гривень збитків при будівництві укриття
Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, у зв’язку із необхідністю будівництва укриття для навчального закладу виникла необхідність у проведенні наукових археологічних досліджень. Це пояснюється тим, що територія входила до зони археологічного цінного культурного шару.
У 2023 році директор освітнього закладу уклав два договори зі спеціалізованою науковою установою про виконання досліджень. Проте він не перевірив об'єми виконаних робіт та підписав акти, в яких вказані обсяги не відповідали кошторисним. В результаті ліцей переплатив за роботи понад 1,3 мільйона гривень.
"Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - повідомили в прокуратурі.
