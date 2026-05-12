Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital info@regionews.ua
12 травня 2026, 14:04

Юлія Мендель у шоу Карлсона: як працюють медіа й аудиторії

Люблю гармонію. А поява Юлії Мендель у Такера Карлсона дуже гармонійна
Скриншот із відео
Хто ходить до Такера Карлсона? Конспірологи лунатіки антивакцинатори. Розповсюджувачі теорій змов і російських наративів. Які вірять, що Земля пласка, що вакцини викликають рак і наповнені чіпами, що ніхто не літав на Луну, а рептілоїди правлять світом. І хіба у такому товаристві загубилась би Юлія Мендель? Ні. Вона там дуже органічно виглядає. Міська божевільна в центрі обслуговування міських божевільних. І те що вона розповідає дуже нагадує стандартні речі, які лунають в інтерв'ю Такеру Карлсону.

Такі самі міські божевільні – це аудиторія Такера Карлсона. Раніше вони були розділені. А потім з'явився ютюб, соціальні мережі і от вони вже знайшли один одного. Виявилось, що якщо ти божевільний конспіролог і стидаєшся цього, то можеш більше не приховувати це, бо вас таких багато. І вас не подалати.

Карлсон дуже береже свою аудиторію, яка приносить йому мільйони. Тому він публічно відмовлявся визнати, що Земля кругла. Казав, що не знає, де правда. "Все не так однозначно".

Чи треба переживати за те, що така аудиторія буде гірше думати про Україну? Да плювати що вони думають. Вони будуть за нас тільки якщо ми оголосимо війну Ізраїлю і заявимо, що Україна – це країна вільна від вакцин і здорового глузду. Це аудиторія ніколи не буде нашою.

З іншого боку, для якісної аудиторії це взагалі то зворотній сигнал. Тобто, якщо черговий міський божевільний приходить до Карлсона і навалює там російську пропаганду про Україну, то це привід для них більше підтримувати Україну.

І до Трампа. Трамп і Карлсон посварились. Тепер Карлсон ненавидить Трампа, а Трамп публічно пише, що Такер не хороша і не розумна людина. Тому якщо у Карлсона хтось навалює на Україну, то це точно не привід для Трампа зменшити підтримку України. Звісно, для Трампа це не привід і збільшити підтримку. Але то вже про Трампа, не про Карлсона.

А Юля? Можливо вона російська шпигунка. Але тоді вона дуже добра шпигунка. Але скоріш за все все набагато простіше. І вона просто не дуже розумна дівчина, яка випадково опинилась в центрі уваги світу, а потім цю увагу втратила. І тепер відчайдушно намагається зберегти. І гроші і увагу. Але точно при цьому не зберегла кукуху.

