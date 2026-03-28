Україну атакували 273 БпЛА: є влучання на 18 локаціях

У ніч на 28 березня противник атакував Україну 273 ударними БпЛА типів Shahed, Гербера, Італмас та іншими безпілотниками

Зазначається, що основний напрямок удару – Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 07:30, протиповітряна оборона збила або подавила 252 ворожих БПЛА.

Зафіксовано влучання 21 ударним дроном на 18 локаціях, уламки збитих безпілотників падали на 9 територіях.

Після 07:00 ворог здійснив повторні атаки безпілотниками по Одещині та інших північних і східних регіонах. Результати бойової роботи уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 28 березня росіяни атакували Одесу. Загинула одна людина, а ще 11 осіб зазнали травм, серед них є дитина. У місті зафіксовано влучання в дах будівлі одного з пологових будинків.

Окрім того, окупанти атакували Кривий Ріг, загинув 28-річний чоловік. Внаслідок удару пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, на території якого виникли пожежі.