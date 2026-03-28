28 березня 2026, 12:22

Помилково в "ухилянтах": десятки харків'янок опинилися в розшуку ТЦК

Фото: з відкритих джерел
У Шевченківському ТЦК Харкова невійськовозобов'язаних жінок масово ставили на облік під виглядом медиків

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Як жінки дізнавалися про свій статус

Психологиня Агата Захарян отримала повідомлення від дільничного про те, що її записали як медсестру у військовому обліку. Коли вона звернулася до ТЦК, її зняли з розшуку, але з обліку – ні. За словами ТЦК, у законі немає пункту "зняти через помилку військкомату".

Подібна історія сталася і з математиком Галиною Цехмістро: дзвінок від майора поліції застав її зненацька в момент, коли вона планувала відпустку.

"Я думала, це шахрайська схема. Виявилося – розшук. Я відправила свій диплом, щоб довести, що я не медик. Мені відповіли: "Ми віримо, але з обліку не знімемо. Йдіть до суду", – розповіла вона.

Помилка веде до Шевченківського ТЦК

Жінки, об'єднавшись у соцмережах, з'ясували, що майже всі вони колись жили або навчалися у Шевченківському районі Харкова. Саме цей ТЦК масово вносив їхні дані до системи "Оберіг" із помилковими спеціальностями.

Відомо щонайменше про 30 таких випадків. Помилка призвела до:

  • неможливості виїзду за кордон;
  • блокування адміністративних послуг, наприклад водійських прав чи реєстрації авто;
  • постійного стресу через можливе блокування банківських рахунків.

Реакція влади

Після розголосу до справи втрутилися народні депутати та Міністерство оборони. Нардеп Олександр Федієнко вважає, що проблему слід вирішити автоматично, без судових позовів:

"Міноборони може швидко розробити постанову. Якщо людина не має медичної чи фармацевтичної освіти – вона має бути автоматично виключена з реєстрів".

У Харківському обласному ТЦК вже проводять службове розслідування. Заступник начальника ТЦК Олексій Шапка підтвердив:

"На даному етапі з'ясовано, що законних підстав для розшуку цих жінок не було. Це виправляється. Ми розглядаємо скарги і будемо знімати їх з обліку".

Юристи радять постраждалим жінкам спершу подавати офіційні скарги до вищих органів Міноборони, а вже потім звертатися до суду, адже судові процеси можуть тривати місяцями.

Нагадаємо, киянка Ірина Харациді-Логінова кілька місяців намагається довести, що її незаконно внесли до реєстру військовозобов'язаних. Жінка не має медичної чи фармацевтичної освіти та добровільно не зверталася до Територіального центру комплектування.

