Співачка LELÉKA назвала суму, яку довелось витратити на Євробачення-2026

Представниця України на Євробаченні розповіла, що процес пошуку фінансування був дуже важким. Навіть у поїзді вона писала потенційним спонсорам

Вікторія розповіла, що на момент виїзду з України її команда зібрала близько 80% суми. Зазначається, що загальний бюджет становить близько 300 тисяч доларів. Це приблизно стільки ж, скільки у 2024 році витратили Jerry Heil та alyona alyona.

"Якби ми могли привезти з України кожну лампочку чи вітродуйчик, то бюджет би був маленьким. Але правила безпеки це забороняють. Мають бути конкретні фірми й підрядники, які є тут на місці. З їхньою страховкою та людьми, які навчені з цим працювати. Це все впливає на ціну", - каже LELÉKA.

Нагадаємо, раніше LELÉKA провела першу репетицію у Відні. Тепер можна побачити, в якому образі вона предствлятиме Україну на Євробаченні.