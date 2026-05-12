Лікарі знайшли причину отруєння у львівському садочку

У Львові причиною спалаху гострої кишкової інфекції у дитячому садку став сальмонельоз. Ймовірним фактором передачі інфекції була страва з курячого філе, яку недостатньо термічно обробили

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews .

Станом на 12 травня зареєстрували 22 випадки захворювання. Серед хворих — 18 дітей, двоє працівників дитсадка та ще двоє дорослих, які контактували з інфікованими у сімейних осередках.

У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні на стаціонарному лікуванні перебувають 19 людей. Ще двоє проходять амбулаторне лікування.

Чотирьох пацієнтів уже виписали зі стаціонару у задовільному стані.

Нагадаємо, що у Львові одразу п’ятеро вихованців закладу дошкільної освіти №183 опинилися на лікарняних ліжках із симптомами гострої кишкової інфекції. Діти з різних вікових груп почали надходити до обласної інфекційної лікарні 5 та 6 травня.