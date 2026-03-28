Російські удари по Полтавщині: загинув працівник "Нафтогазу"

Російські війська вже третю добу поспіль завдають ударів по промисловій та енергетичній інфраструктурі Полтавської області. Під обстрілами опинилися об'єкти Групи "Нафтогаз"

Про це повідомила пресслужба компанії.

Під час однієї з останніх атак загинув 55-річний працівник компанії Роман Чмихун, який працював оператором технологічних установок.

У "Нафтогазі" зазначають, що це вже друга втрата серед колективу за цей тиждень.

Як відомо, в ніч на 28 березня російські війська атакували регіон ударними безпілотниками. Внаслідок цього було пошкоджено промислові об’єкти у Полтавському районі, а також зафіксовано влучання у житловий будинок. Через падіння дрона пошкоджено вікна у двох приватних домогосподарствах.

Зранку ворог здійснив повторний удар по одному з підприємств. На місцях влучань працюють екстрені та профільні служби, які ліквідовують наслідки атак і встановлюють масштаби руйнувань.

Нагадаємо, цієї ночі противник атакував Україну 273 ударними БпЛА типів Shahed, Гербера, Італмас та іншими безпілотниками. Зафіксовано влучання 21 ударним дроном на 18 локаціях, уламки збитих безпілотників падали на 9 територіях.