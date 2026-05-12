На Львівщині чоловік від гостя отримав ніж у груди

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, це сталось під час застілля з алкоголем. Між 42-річним господарем та його 37-річним гостем сталась сварка. Під час конфлікту гість вдарив господаря ножем у область грудної клітки. Потерпілого з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували.

"Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва органів прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років", - повідомили в поліції.

