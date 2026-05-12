Росіяни скинули авіабомби на цивільних у Дніпропетровській області: є жертви та поранені
12 травня 2026, 20:50

На Львівщині чоловік від гостя отримав ніж у груди

Фото: Національна поліція
Інцидент стався у місті Новий Розділ Стрийського району. Чоловік отримав поранення

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, це сталось під час застілля з алкоголем. Між 42-річним господарем та його 37-річним гостем сталась сварка. Під час конфлікту гість вдарив господаря ножем у область грудної клітки. Потерпілого з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували.

"Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва органів прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві п'яний чоловік напав на медиків. "Швидку" для нього викликала небайдужа перехожа, але він поводився агресивно.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
