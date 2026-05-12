На Дніпропетровщині 61-річний місцевий мешканець Кривого Рогу, користуючись довірою та статусом знайомого родини, вчинив сексуальне насильство над 9-річною дівчинкою

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у травні 2026 року 61-річний житель Кривого Рогу зайшов до приватного будинку своїх знайомих, поки вони були на роботі, а вдома залишалася лише їхня донька.

Чоловік спілкувався з родиною та знав, у який проміжок часу дівчинка перебуває у домоволодінні сама. Скориставшись беззахисністю малолітньої та відсутністю дорослих, підозрюваний вчинив сексуальне насильство щодо 9-річної дитини.

Про скоєне дівчинка лише через декілька днів розповіла матері, яка відразу повідомила про це поліцію.

Місцевому мешканцю повідомлено про підозру за фактом сексуального насильства стосовно малолітньої (ч. 4 ст. 153 КК України).Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

