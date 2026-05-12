На Дніпропетровщині чоловіка жорстоко побили прямо на вулиці: він не вижив

Інцидент стався у Кам'янському районі. Там двоє чоловіків побили до смерті місцевого жителя

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Це сталось 8 березня. Правоохоронці на вулиці знайшли 55-річного місцевого жителя з численними тілесними ушкодженнями. Медики боролись за його життя, проте, на жаль, він не вижив.

З'ясувалось, що його побили двоє жителів району: чоловіки віком 36 та 39 років. Вони приїхали до його будинку для з'ясування стосунків через давній конфлікт. Під час сварки вони побили чоловіка руками і ногами, а потім втекли.

"Слідчі відділення поліції № 6 Кам`янського районного управління поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Обом фігурантам інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

