Росіяни скинули авіабомби на цивільних у Дніпропетровській області: є жертви та поранені
На Дніпропетровщині 12 травня російська авіація завдала прицільного удару по Дубовиківській громаді Синельниківського району
Про це повідомила Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.
Внаслідок російського удару авіабомбами загинули четверо людей.
Ще троє чоловіків віком 37, 48 та 51 року дістали поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що російські окупанти 12 травня понад пів сотні разів гатили по мирних містах та селах Дніпропетровської області використовуючи важку артилерію та дрони-камікадзе.
12 травня 2026
