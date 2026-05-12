У Києві бізнесмени організували прибутки на фейковому бронюванні

Як з'ясували правоохоронці, два підприємства, які спеціалізуються на наданні персоналу іншим компаніям, з серпня 2024 року отримали можливість бронювання 50% штату своїх співробітників. Згодом вони фіктивно наймали працівників з інших підприємств, які не мали бронювання, а потім "повертали" їх минулим роботодавцям.

За кожного співробітника платили 10% від нарахованої йому зарплати. Відомо, що кількість фейкових працевлаштувань склала понад 1 600. На бронювання з цих людей мали право лише половина.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України повідомлено про підозри двом керівникам приватних товариств, які фіктивно працевлаштовували військовозобов'язаних", - повідомили в прокуратурі.

