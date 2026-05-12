У Києві бізнесмени організували прибутки на фейковому бронюванні
У Києві правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування. Таким чином чоловіки призовного віку могли отримувати бронювання від мобілізації
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, два підприємства, які спеціалізуються на наданні персоналу іншим компаніям, з серпня 2024 року отримали можливість бронювання 50% штату своїх співробітників. Згодом вони фіктивно наймали працівників з інших підприємств, які не мали бронювання, а потім "повертали" їх минулим роботодавцям.
За кожного співробітника платили 10% від нарахованої йому зарплати. Відомо, що кількість фейкових працевлаштувань склала понад 1 600. На бронювання з цих людей мали право лише половина.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України повідомлено про підозри двом керівникам приватних товариств, які фіктивно працевлаштовували військовозобов'язаних", - повідомили в прокуратурі.
