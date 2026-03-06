Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури на Сумщині: рятувальники потрапили під повторний обстріл
У пʼятницю, 6 березня, ворог атакував об’єкт цивільної інфраструктури в Тростянецькій громаді на Сумщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Вогонь охопив нежитлове приміщення. Під час гасіння пожежі, росіяни завдали повторний удар. Рятувальники встигли відійти в безпечне місце.
Попри складну безпекову ситуацію всі осередки горіння ліквідували.
Попередньо, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у ніч на 6 березня РФ атакувала Україну 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО знищили 111 ворожих дронів.
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
У Донецьку підірвали авто колишнього керівника виправної колонії
06 березня 2026, 14:57Смертельна погоня у Вінниці: пʼяний водій Toyota протаранив прибиральну машину
06 березня 2026, 14:40На Сумщині окупанти викрали 19 українців: що повідомив Омбудсман
06 березня 2026, 14:21Не розпізнала інфаркт: у Києві лікарці оголосили підозру через смерть пацієнтки
06 березня 2026, 14:13Інвалідність за 6 тисяч доларів: на Полтавщині викрили схему - серед підозрюваних службова особа
06 березня 2026, 14:00150 постраждалих від укусів змій у 2025 році: де найбільше випадків
06 березня 2026, 13:55Інкасаторські авто, гроші та дипломатична криза: скандал між Києвом і Будапештом
06 березня 2026, 13:49СБУ затримала жінку, яка наводила російські "КАБИ" на українських військових
06 березня 2026, 13:40На Закарпатті чоловік у п'яній сварці вбив сусіда
06 березня 2026, 13:25У ГО "Захист Держави" спростовують чутки та маніпуляції про свою діяльність – офіційна заява
06 березня 2026, 13:21
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні