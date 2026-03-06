Фото: ДСНС

У пʼятницю, 6 березня, ворог атакував об’єкт цивільної інфраструктури в Тростянецькій громаді на Сумщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Вогонь охопив нежитлове приміщення. Під час гасіння пожежі, росіяни завдали повторний удар. Рятувальники встигли відійти в безпечне місце.

Попри складну безпекову ситуацію всі осередки горіння ліквідували.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 6 березня РФ атакувала Україну 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО знищили 111 ворожих дронів.