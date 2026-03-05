Ворог атакував цивільний автомобіль на Сумщині: троє поранених

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 4 березня, ворог атакував цивільний автомобіль у Миколаївській сільській громаді Сумської області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров та ДСНС передає RegioNews.

За його словами, поранені троє людей: чоловіки 60 та 23 років і 57-річна жінка.

Найбільших травм зазнав молодший чоловік. Усіх постраждалих госпіталізовано.

Нагадаємо, вранці 4 березня російські військові вчергове завдали удару по Сумам. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа: вогонь охопив нежитлове приміщення та цивільні автомобілі, що були всередині.