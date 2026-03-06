08:44  06 березня
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
06:31  06 березня
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
06 березня 2026, 10:47

Майор ЗСУ на Сумщині незаконно привласнив 1,7 млн грн через "бойові" виплати

06 березня 2026, 10:47
Фото: ДБР
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування щодо офіцера одного з батальйонів ЗСУ

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що під час перебування батальйону на території Сумської області майор організував незаконне нарахування підлеглим додаткових виплат за нібито участь у бойових діях.

До протиправної діяльності він залучив сімох військовослужбовців. За його вказівкою їх формально направляли на бойові позиції, хоча фактично вони залишалися у розпорядженні підрозділу.

Отримані "бойові" виплати військові повинні були повністю передавати командиру. Натомість він гарантував їм спокійну службу без реальних бойових виходів.

Гроші передавалися частково готівкою, частково – на банківську картку офіцера, значну частину яких він витрачав на азартні ігри.

Через такі дії з державного бюджету безпідставно виплатили понад 1,7 млн грн.

Офіцера обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Для відшкодування збитків на майно обвинуваченого накладено арешт.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру начальнику фінансово-економічної служби військової частини, що виконує завдання на Запорізькому напрямку. Через дії та недбалість посадовця бригади держава втратила майже 12 млн грн.

03 березня 2026
07 серпня 2025
