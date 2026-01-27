На Сумщині росіяни вбили подружжя: чоловік намагався врятувати поранену жінку

Ілюстративне фото

Про це повідомляє Сумська військова адміністрація, передає RegioNews.

Чоловік перевозив поранену дружину на санях. Під час руху російські військові атакували їх. Внаслідок удару 52-річна жінка загинула. Згодом росіяни вдарили ще одним дроном, і вбили її чоловіка.

"Цих людей могли врятувати. Але повторні атаки ворога забрали в них усі можливості дістатися порятунку. Це – черговий воєнний злочин Росії. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої родини", - йдеться у повідомленні ОВА.

