На Сумщині росіяни вбили подружжя: чоловік намагався врятувати поранену жінку
Трагедія сталась в одному з прикордонних сіл Краснопільської громади. Подружжя намагалось залишити небезпечну територію
Про це повідомляє Сумська військова адміністрація, передає RegioNews.
Чоловік перевозив поранену дружину на санях. Під час руху російські військові атакували їх. Внаслідок удару 52-річна жінка загинула. Згодом росіяни вдарили ще одним дроном, і вбили її чоловіка.
"Цих людей могли врятувати. Але повторні атаки ворога забрали в них усі можливості дістатися порятунку. Це – черговий воєнний злочин Росії. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої родини", - йдеться у повідомленні ОВА.
