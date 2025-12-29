18:29  29 грудня
29 грудня 2025, 21:38

Жили під землею: на Донеччині евакуювали родину з двома дітьми з імпровізованого бліндажу

29 грудня 2025, 21:38
Фото: Національна поліція України
Родину з двома дітьми евакуювали з підземного бліндажу на Донеччині під обстрілами та атаками дронів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Добропільській громаді Донеччини поліцейські з групи "Білі янголи" евакуювали родину, яка кілька днів жила в імпровізованому бліндажі. Родина перебувала в селищі Водянське та опинилась у критичних умовах через постійні обстріли.

Згідно з повідомленням, у підземеллі мешкали батьки та двоє хлопчиків віком 2 та 7 років. Усі вони перебували на кількох квадратних метрах і ледь могли виживати під обстрілами. Після евакуації родина опинилась у безпечному місці.

Під час операції поліцейські співпрацювали з волонтерами ГФ "Капеланський патруль". Вони доставили місцевим жителям гуманітарну допомогу та надали допомогу тим, хто постраждав під час атак дронів.

Окрім цього, правоохоронці врятували собаку, який заплутався в антидроновій сітці. Дії поліцейських та волонтерів допомогли зберегти життя людей і тварини навіть в умовах постійної небезпеки.

Раніше повідомлялося, в прикордонних громадах Сумщини ще залишаються близько 4 тисяч людей, попри евакуацію, яка триває з 2023 року.

