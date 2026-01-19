Обстріл Запоріжжя: в області загорівся житловий будинок

Фото з відкритих джерел

У неділю, 18 січня, російська армія атакувала Запорізьку область. В одному з населених пунктів сталась пожежа

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Внаслідок ворожих обстрілів в одному із селищ Запорізької області загорівся житловий будинок на площі 60 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав. Для побутових потреб мешканців прифронтових громад надзвичайники підвезли 16 тонн технічної води.

Протягом доби наслідки обстрілів ліквідовували 20 рятувальників.

Нагадаємо, раніше росіяни запустили по Харкову 7 балістичних ракет. Попередньо відомом, що удари наносились за допомогою реактивних систем залпового вогню "Торнадо", а коригування та фіксація попадань здійснювалось за допомогою розвідки БПЛА.