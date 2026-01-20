Фото: Національна поліція України

Правоохоронці та волонтери організували безпечну евакуацію для 86-річної жінки, ризикуючи життям під час обстрілів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На Сумщині 86-річну жінку врятували від обстрілів завдяки злагодженій роботі правоохоронців та волонтерів, які організували безпечну евакуацію. Для літньої мешканки Білопільської громади це рішення стало питанням життя та смерті.

Раїса Миколаївна все життя прожила у рідному селі. Рідні стіни, знайомі вулиці та спогади тримали її вдома до останнього, проте постійні обстріли змусили переосмислити пріоритети та залишити оселю заради безпеки.

Маршрут евакуації був ретельно спланований через високий ризик атак. Правоохоронці допомогли літній жінці зібрати найнеобхідніше та підтримували морально під час руху, адже хвилювання не залишало її до останньої хвилини.

Жінку доправили до безпечного місця, де вона змогла заспокоїтися та відчути полегшення. Волонтери та поліцейські, яких називають "Білими янголами", щодня допомагають мешканцям прикордонних районів залишатися в безпеці та рятують життя людей у надзвичайних умовах.

Нагадаємо, на Запоріжжі триває масштабна евакуація через загострення безпекової ситуації. Уже понад 700 людей, серед яких 480 дітей, залишили небезпечні райони Пологівського та Запорізького районів, проте ще понад 500 мешканців чекають на евакуацію.