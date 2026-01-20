20:57  20 січня
20 січня 2026, 18:58

Дрони й артилерія вдарили по Дніпропетровщині: зруйновано будинок, ще 8 осель пошкоджені

20 січня 2026, 18:58
Фото: Дніпропетровська ОВА
Черговий обстріл півдня Дніпропетровщини залишив десятки мешканців без житла та електропостачання

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Російські війська знову атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, застосувавши артилерію та ударні безпілотники. Під вогнем опинилися сам Нікополь, а також Мирівська, Червоногригорівська і Покровська громади. Обстріли тривали протягом кількох хвиль, що значно ускладнило роботу екстрених служб.

Унаслідок атак повністю зруйновано один приватний житловий будинок. Ще вісім осель зазнали різного ступеня пошкоджень. Також постраждала п’ятиповерхова житлова будівля. У дворогосподарствах знищено або пошкоджено три господарські споруди та парник. Окремі вулиці залишилися без електропостачання через перебиті лінії електропередач.

Наслідки нічного обстрілу Нікопольського району

На місцях працювали рятувальники, комунальні служби та представники місцевої влади. Вони проводили обстеження територій, фіксували масштаби руйнувань і надавали допомогу мешканцям. Дані про загиблих чи поранених уточнюються.

Зруйновані житлові будинки

У громадах розпочато підготовку до відновлювальних робіт. Ситуація в районі залишається напруженою, а правоохоронці продовжують документувати наслідки чергового воєнного злочину.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.

