Зеленський прокоментував можливість відправки українських військових до Гренландії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі ЗМІ заявив, що Україна не надсилатиме військових до Гренландії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що питання війська – це дефіцитне питання, особливо під час повномасштабної війни із РФ.

"Що стосується наших військових, ви знаєте у нас війна, всі наші військові на фронті. У нас з Метте (Фредеріксен, прем'єрка Данії – ред.) дуже хороші відносини. Вона до мене з таким питанням не зверталася", – йдеться у повідомленні.

