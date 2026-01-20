17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
12:35  20 січня
У Рівному судитимуть жінку, яку дратували портрети загиблих військових
20 січня 2026, 16:09

Зеленський прокоментував можливість відправки українських військових до Гренландії

20 січня 2026, 16:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі ЗМІ заявив, що Україна не надсилатиме військових до Гренландії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що питання війська – це дефіцитне питання, особливо під час повномасштабної війни із РФ.

"Що стосується наших військових, ви знаєте у нас війна, всі наші військові на фронті. У нас з Метте (Фредеріксен, прем'єрка Данії – ред.) дуже хороші відносини. Вона до мене з таким питанням не зверталася", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні можуть змінити правила мобілізації. Про це за підсумками наради з новим міністром оборони Михайлом Федоровим заявив президент України Володимир Зеленський.

Новий міністр оборони України планує вбивати 50 тисяч росіян на місяць
20 січня 2026, 14:35
Понад 1100 окупантів та 60 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
20 січня 2026, 07:18
Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера
19 січня 2026, 21:37
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На Київщині загорівся житловий будинок: загинув чоловік
20 січня 2026, 18:55
Україна отримає енергообладнання з трьох країн та €25 млн допомоги від Ірландії
20 січня 2026, 18:46
На Львівщині викрили чоловіка, який поширював дитячу порнографію
20 січня 2026, 18:35
Проти Петрова відкрили справу про держзраду: оприлюднені деталі ЄРДР
20 січня 2026, 18:27
Кинув дровину і бив по голові та тулубу: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив лежачу матір
20 січня 2026, 18:15
Прогулявся кілька годин: на Львівщині судили за СЗЧ солдата, який пішов на нічну "вилазку"
20 січня 2026, 17:55
В Укренерго розповіли про стане енергосистеми після масованої ракетно-дронової атаки
20 січня 2026, 17:52
Фіктивне батьківство для виїзду за кордон: на Дніпропетровщині судитимуть 14 учасників схеми
20 січня 2026, 17:49
Четверо людей травмовані: на Житомирщині 17-річний водій спричинив ДТП
20 січня 2026, 17:28
3 тисячі за свободу від мобілізації: на Харківщині правоохоронець влаштовував на роботу чоловіка, якого шукає ТЦК
20 січня 2026, 17:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
