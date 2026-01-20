Зеленський прокоментував можливість відправки українських військових до Гренландії
Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі ЗМІ заявив, що Україна не надсилатиме військових до Гренландії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Європейська правда".
Зеленський зазначив, що питання війська – це дефіцитне питання, особливо під час повномасштабної війни із РФ.
"Що стосується наших військових, ви знаєте у нас війна, всі наші військові на фронті. У нас з Метте (Фредеріксен, прем'єрка Данії – ред.) дуже хороші відносини. Вона до мене з таким питанням не зверталася", – йдеться у повідомленні.
