20 січня 2026, 14:49

Скандал із бронюванням: політтехнолог Петров звільнився з військового меморіального кладовища

20 січня 2026, 14:49
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Політтехнолог та співведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров звільнився з посади провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій

Про це повідомила Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище", передає RegioNews.

Зазначається, що Петров залишив посаду 20 січня 2026 року за власним бажанням відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України.

"Звільнення відбулося на підставі особистої заяви працівника та оформлене у встановленому законодавством порядку", – йдеться у дописі.

В установі наголосили, що діють відповідно до чинного законодавства України та залишаються готовими до діалогу.

Бронювання від мобілізації у НВМК та участь Володимира Петрова

12 січня народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив матеріал, у якому заявив, що співведучі YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров та Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації. За словами депутата, Петров із 31 липня 2025 року працює в державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" і має бронювання до 21 січня 2026 року.

15 січня Верховна Рада з другої спроби викликала міністерку у справах ветеранів Наталію Калмикову для доповіді щодо бронювань від мобілізації у НВМК.

16 січня Калмикова повідомила, що Мінветеранів розпочало службове розслідування за інформацією про бронювання від мобілізації у НВМК. У той же день у державній установі підтвердили, що Петров працює в установі.

Читайте також: Проросійський пропагандист очолив Нацвійськове кладовище – Мінветеранів ігнорує скандал

Нагадаємо, Національне військове меморіальне кладовище створено для гідного вшанування полеглих воїнів. У кінці серпня на НВМК відбулися перші поховання. Того дня поховали п'ятьох невідомих солдат. А за перший тиждень із відкриття на НВМК відбулися почесні поховання 27 невідомих солдатів.

війна скандал Петров Олексій мобілізація бронювання від мобілізації НВМК політтехнолог
