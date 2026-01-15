13:45  15 січня
У Львові в одній із 16-поверхівок стався вибух: виникла пожежа
11:40  15 січня
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
UA | RU
UA | RU
15 січня 2026, 13:08

На Запоріжжі з двох районів необхідно евакуювати ще понад 500 людей – ОВА

15 січня 2026, 13:08
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: "Справжнє"
Читайте также
на русском языке

Через погіршення безпекової ситуації із двох районів Запорізької області необхідно евакуювати ще понад 500 людей. Йдеться про родини з дітьми

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко в телеефірі, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Наразі обов’язкова евакуація триває з шести населених пунктів трьох громад Пологівського та Запорізького районів.

"Вже евакуйовано понад 700 людей, з яких 480 – це діти. Обов'язкова евакуація стартувала 2 січня. Ще потрібно евакуювати трохи більш ніж пів тисячі людей, тобто більше половини людей вже евакуйовані", – сказав речник.

Коваленко додав, завершити евакуацію планують на початку лютого.

Нагадаємо, 2 січня обласна військова адміністрація наказала провести обов'язкову евакуацію дітей із селища Кушугум на Запоріжжі, де проживають близько 600 дітей. Селище розташоване за 15 км від фронту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
евакуація війна обстріли населення Запорізька область
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Захворюваність на ГРВІ зросла на 15%: за тиждень захворіли понад 121 тис. людей
15 січня 2026, 15:34
У Тернополі двоє чоловіків обкрадали водомати
15 січня 2026, 15:22
На Полтавщині на трасі зіткнулися дві вантажівки: є постраждалі
15 січня 2026, 14:53
У Києві без тепла залишаються 287 будинків: енергетики працюють цілодобово
15 січня 2026, 14:49
На Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли чоловіків у Румунію
15 січня 2026, 14:35
ВПО з окупованих територій ризикують залишитися без житла: ГО "Захист Держави" звернулася до влади
15 січня 2026, 14:26
Калмикову викликали до Ради через нібито фейкове бронювання в НВМК
15 січня 2026, 14:12
Дистанційна інвалідність за $12 тисяч: на Дніпропетровщині затримали військового-організатора схеми
15 січня 2026, 14:07
Українці можуть отримати компенсацію за згорілу через перепади напруги техніку
15 січня 2026, 13:49
У Львові в одній із 16-поверхівок стався вибух: виникла пожежа
15 січня 2026, 13:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »