Ілюстративне фото: "Справжнє"

Через погіршення безпекової ситуації із двох районів Запорізької області необхідно евакуювати ще понад 500 людей. Йдеться про родини з дітьми

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко в телеефірі, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Наразі обов’язкова евакуація триває з шести населених пунктів трьох громад Пологівського та Запорізького районів.

"Вже евакуйовано понад 700 людей, з яких 480 – це діти. Обов'язкова евакуація стартувала 2 січня. Ще потрібно евакуювати трохи більш ніж пів тисячі людей, тобто більше половини людей вже евакуйовані", – сказав речник.

Коваленко додав, завершити евакуацію планують на початку лютого.

Нагадаємо, 2 січня обласна військова адміністрація наказала провести обов'язкову евакуацію дітей із селища Кушугум на Запоріжжі, де проживають близько 600 дітей. Селище розташоване за 15 км від фронту.